«Силы обороны вышли за периметр Бахмута». Россияне уже не исключают, что наступление ВСУ начнут в направлении Белгорода — интервью с Рахманиным 27 мая, 17:50 NV Премиум Украинская пехота в Донецкой области (Фото:24 ОМБр имени короля Даниила / facebook)

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV проанализировал, как связан Бахмут, рейд в Белгородскую область и будущее украинское наступление, а также рассказал, как Минобороны могло потерять 9 млрд грн.

— Начну с Бахмута. На этой неделе впервые с декабря 2022 года в сводках Генштаба не упоминается Бахмут. В последней говорится о том, что враг пытался прибегать к каким-то контратакам на бахмутском направлении, но о самом Бахмуте — ни слова. Скажите, пожалуйста, что это значит? Что украинских войск там уже нет? Что они на окраинах, но не надо об этом сейчас говорить? Какая там ситуация?

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— Насколько я понимаю, подразделения Вооруженных сил Украины, в целом Сил обороны вышли за периметр города. Насколько я могу судить, они действительно дислоцируются на окраинах.

Главная задача, которая была в конце Бахмутской операции, — это обезопасить подразделения Вооруженных сил от окружения, обеспечить бесперебойное снабжение, пока еще шли бои по обороне города, и обезопасить возможность выхода. Для этого были организованы и успешно проведены контратаки и в районе Ивановска, и в районе Хромова.