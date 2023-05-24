Гнев и паника Путина. Что происходит в РФ на фоне прорыва границы в Белгородской области 24 мая, 15:19 NV Премиум

У Кремля — выбор, и выбор очень плохой, из двух плохих вариантов

Основное население ничего не знает о прорыве границы в Белгородской области и будет узнавать постепенно, через сарафанное радио, информационное агентство одна бабка сказала. И на самом деле здесь, возможно, эта закрытость информации будет играть против российских властей, потому что слухи будут только разрастаться и из прорыва нескольких небольших групп и захвата нескольких деревень, боев в одном городе, совсем небольшом городе районного значения… Все это может перерасти в попытку захвата Белгорода, даже взятия якобы Белгорода диверсионными группами. Тем более, что удары по Белгороду при помощи дронов наносились, по зданию ФСБ, по местному зданию полиции. Поэтому слухи, как известно, разрастаются всегда очень быстро и из трех пряников порождается три горы медовых пряников.

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План Кремля «мы посидим, помолчим, никто ничего знать не будет и все само как-то рассосется»? Нет, я думаю, это не то чтобы план, а вынужденное поведение. Во-первых, пока не закончилось то, что они называют контртеррористической операцией, пока они не смогли выдавить проникшие туда диверсионные группы, они на уровне первых лиц ничего не могут заявлять. Первые лица с точки зрения рейтингов могут говорить только о победе, ни о чем другом. Соответственно, в начале нужна эта победа.

Во-вторых, судя по тому, что мы узнали о поведении Владимира Путина, это человек, склонный к истерическим реакциям, которые переходят иногда в панические, а уже потом, придя в себя, он начинает какие-то рациональные вещи говорить или делать.

Соответственно, скорее всего Дмитрий Песков сообщил ближе к обеду, даже скорее ближе к вечеру,