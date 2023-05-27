Наемники ЧВК Вагнер отступают из Бахмута, силовики «ДНР» начали разминирование города — британская разведка 27 мая, 09:45 Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и его наемники (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Наемники террористической организации ЧВК Вагнер начали отступать с части своих позиций в Бахмуте, силовики так называемой «ДНР», вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отметили, что 25 мая 2023 года главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил, что начался вывод наемников из Бахмута и происходит передача позиций Министерству обороны РФ.

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В разведке Британии отметили, что в последние недели часть 31-й бригады воздушно-десантных войск России, вероятно, перебросили из района Сватово-Кременная для усиления флангов вокруг Бахмута.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6pgyQ1bYxV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 27, 2023

В британской разведке добавили, что ротация сил Вагнера будет продолжаться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить обвал в ячейках вокруг Бахмута. Несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с Минобороны России, «вагнеровцы», вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.