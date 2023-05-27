Наемники ЧВК Вагнер отступают из Бахмута, силовики «ДНР» начали разминирование города — британская разведка
Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и его наемники (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)
Наемники террористической организации ЧВК Вагнер начали отступать с части своих позиций в Бахмуте, силовики так называемой «ДНР», вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование.
Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.
Британские разведчики отметили, что 25 мая 2023 года главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил, что начался вывод наемников из Бахмута и происходит передача позиций Министерству обороны РФ.
В разведке Британии отметили, что в последние недели часть 31-й бригады воздушно-десантных войск России, вероятно, перебросили из района Сватово-Кременная для усиления флангов вокруг Бахмута.
В британской разведке добавили, что ротация сил Вагнера будет продолжаться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить обвал в ячейках вокруг Бахмута. Несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с Минобороны России, «вагнеровцы», вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе.
25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.