Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Все надежды Путина будут уничтожены. Что началось?

27 мая, 09:03
NV Премиум
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Как только у Украины будет больше военно-воздушных сил, она сможет уничтожить российские позиции, ее военные корабли, авиабазы ​​и все надежды Путина (Фото:REUTERS)

Как только у Украины будет больше военно-воздушных сил, она сможет уничтожить российские позиции, ее военные корабли, авиабазы ​​и все надежды Путина (Фото:REUTERS)

Благодаря Бахмуту удалось выиграть время; благодаря Белгороду — потрясти врага; а украинские мозги и храбрость выиграют войну

Украинское контрнаступление уже идёт. Президент Владимир Зеленский только что попытался обаять лидеров Великобритании, Германии, Франции, Италии, Брюсселя, Ватикана, Джидды и G7 плюс Индии, встретившись с ними в Хиросиме.

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Каждый раз ему удавалось заручаться поддержкой и получать обязательства о поставках гуманитарной помощи и военной техники на десятки миллиардов долларов. Самое главное, он «перепрошил» мировое «программное обеспечение», и мировое мнение резко изменилось в пользу Украины. Теперь Европа поставляет оружие, которое Америка не решалась прежде отправлять. Большинство членов ООН настаивают на немедленном уходе России из Украины. Ряд лидеров Глобального Юга — от Китая, Саудовской Аравии, Южной Африки до Индии — предлагает посредничество в решении. А в военном отношении Украина начала постепенное контрнаступление, а не блицкриг. Вот как маленькая и умная нация с помощью пращи и меткого выстрела может и будет поражать несгибаемые колоссы.

Утомительная и медленная бойня в Бахмуте и недавний рейд через границу в российский Белгород, возможно, не являются сокрушительными ударами, однако они неплохо разрушили нарратив Кремля о его военном величии и патриотизме.

Теги:   Владимир Путин Контрнаступление Война России против Украины

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