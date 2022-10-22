Иран отреагировал на призывы расследовать поставки беспилотников России 22 октября, 16:25 Иранские дроны (Фото:Иранская армия/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Иран решительно осуждает призыв Франции, Германии и Великобритании к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что призыв к расследованию является «ложным и безосновательным» и что он «решительно отвергается и осуждается».



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«Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия», — заявил Канаани.



Кроме того, президент Ирана Ибрагим Раиси резко ответил на обвинения. По его словам, Иран сегодня является «популярным экспортером оружия».

Раиси также добавил, что во время его недавних поездок за границу, в частности в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, «люди подходили с просьбой продать им военную продукцию».



Ранее Великобритания, Франция и Германия призвали ООН провести расследование в связи с обвинениями России в использовании иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине, что может являться нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.



Россия использует дроны-камикадзе для атак на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Часть из них запускается с территории Беларуси.



17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.



Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



В МИД Ирана заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

