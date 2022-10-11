Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed — Зеленский 11 октября, 17:07 Владимир Зеленский (Фото:Кадр видео Офис президента / YouTube)

Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed, сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на военную разведку.

«Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только шахидов Россия заказала в Иране 2400 – по данным нашей разведки», – сказал глава государства, выступая на саммите Большой семерки по видеосвязи во вторник, 11 октября.

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Инфографика: НВ

Он напомнил, что уже второй день Украина страдает от массированных российских ракетных ударов.

"Со вчерашнего дня врагом применено уже более сотни крылатых ракет и десятки различных беспилотников, включая иранские шахиды. И каждые десять минут я получаю уведомление о применении врагом иранских шахидов. Вот за один час этого утра, как пример: 5:01 - Шахид сбит над Черным морем. 5:11 еще один сбит, 5:13 еще один. 5:28 снова шахид, 5:30 еще шахид, 5:36, 5:49 — два снова шахида. И так почти каждый час! Плюс 28 пусков сегодня российских ракет. И это только за это утро. И 84 ракеты за вчера", - рассказал Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров за всю уже предоставленную «большую и существенную» помощь и в то же время подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин, который сейчас "находится на завершающем этапе своего правления", все еще имеет возможность к повышению эскалации.

В этом контексте Зеленский заявил о необходимости оборонной поддержки Украины, в частности, путем создания «воздушного щита».

"Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанут работать", - подчеркнул президент.

В течение 10-11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали. Поражены объекты энергетики в разных городах. Враг применил ракеты и иранские беспилотники Shahed.

Инфографика: НВ

10 октября Противовоздушная оборона Украины уничтожила 25 российских ракет разных типов и девять беспилотников Shahed-136.

11 октября уничтожены 20 крылатых ракет и 13 беспилотников Shahed.