Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Кадр видео Офис президента / YouTube)
Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed, сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на военную разведку.
«Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только шахидов Россия заказала в Иране 2400 – по данным нашей разведки», – сказал глава государства, выступая на саммите Большой семерки по видеосвязи во вторник, 11 октября.
Он напомнил, что уже второй день Украина страдает от массированных российских ракетных ударов.
"Со вчерашнего дня врагом применено уже более сотни крылатых ракет и десятки различных беспилотников, включая иранские шахиды. И каждые десять минут я получаю уведомление о применении врагом иранских шахидов. Вот за один час этого утра, как пример: 5:01 - Шахид сбит над Черным морем. 5:11 еще один сбит, 5:13 еще один. 5:28 снова шахид, 5:30 еще шахид, 5:36, 5:49 — два снова шахида. И так почти каждый час! Плюс 28 пусков сегодня российских ракет. И это только за это утро. И 84 ракеты за вчера", - рассказал Зеленский.
Президент поблагодарил партнеров за всю уже предоставленную «большую и существенную» помощь и в то же время подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин, который сейчас "находится на завершающем этапе своего правления", все еще имеет возможность к повышению эскалации.
В этом контексте Зеленский заявил о необходимости оборонной поддержки Украины, в частности, путем создания «воздушного щита».
"Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанут работать", - подчеркнул президент.
В течение 10-11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали. Поражены объекты энергетики в разных городах. Враг применил ракеты и иранские беспилотники Shahed.
10 октября Противовоздушная оборона Украины уничтожила 25 российских ракет разных типов и девять беспилотников Shahed-136.
11 октября уничтожены 20 крылатых ракет и 13 беспилотников Shahed.