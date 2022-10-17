Иран цинично врет по поводу поставок России дронов-камикадзе

17 октября, 12:46
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В Тегеране врут, что никаких вооружений РФ якобы не поставляют (Фото:DR)

В Тегеране врут, что никаких вооружений РФ якобы не поставляют (Фото:DR)

Официальный Тегеран продолжает врать, пытаясь снять с себя какую-либо ответственность за теракты против Украины, совершаемые российскими войсками с помощью поставляемых им дронов-камикадзе Shahed-136.

Как сообщило в понедельник, 17 октября, агентство Reuters, такую позицию в очередной раз озвучил представитель иранского МИД Насер Канаани.

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По его словам, информация о военной поддержке кремлевского режима якобы имеет «политические амбиции и распространяется западными источниками».

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«Мы не поставляли оружие ни одной из сторон, находящихся в состоянии войны», — цинично соврал Канаани, несмотря на многочисленные доказательства использования РФ иранских дронов-камикадзе для ударов по украинским городам.

Целями ударов российских военных становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В результате последней такой атаки иранских беспилотников в Киеве погибли трое мирных жителей.

Кроме того, ряд зданий получили серьезные повреждения.

https://www.youtube.com/watch?v=OeXsKhyD22g

После этого глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина ведет через дипломатические каналы работу, чтобы прекратить поставки России любых вооруженийиз Ирана.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Иран Война России против Украины дроны-камикадзе

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