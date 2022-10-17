Иран цинично врет по поводу поставок России дронов-камикадзе 17 октября, 12:46 В Тегеране врут, что никаких вооружений РФ якобы не поставляют (Фото:DR)

Официальный Тегеран продолжает врать, пытаясь снять с себя какую-либо ответственность за теракты против Украины, совершаемые российскими войсками с помощью поставляемых им дронов-камикадзе Shahed-136.

Как сообщило в понедельник, 17 октября, агентство Reuters, такую позицию в очередной раз озвучил представитель иранского МИД Насер Канаани.

По его словам, информация о военной поддержке кремлевского режима якобы имеет «политические амбиции и распространяется западными источниками».

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«Мы не поставляли оружие ни одной из сторон, находящихся в состоянии войны», — цинично соврал Канаани, несмотря на многочисленные доказательства использования РФ иранских дронов-камикадзе для ударов по украинским городам.

Целями ударов российских военных становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В результате последней такой атаки иранских беспилотников в Киеве погибли трое мирных жителей.

Кроме того, ряд зданий получили серьезные повреждения.

После этого глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина ведет через дипломатические каналы работу, чтобы прекратить поставки России любых вооруженийиз Ирана.