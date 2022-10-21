СБУ начала расследовать поставки иранских дронов-камикадзе и ракет России для войны против Украины 21 октября, 12:23 Иран поставляет России дроны-камикадзе для атак по Украине, но официально отрицает это (Фото:DR)

Служба безопасности Украины начала уголовное производство касательно поставок Ираном дронов-камикадзе и ракет России для использования в войне против Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, расследование должно установить всех причастных к поставке в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.

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По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают России в войне против Украины.

«Целью расследования является поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности», — подчеркнули в СБУ.

Глава ведомства Василий Малюк заявил, что те, кто помогают России обстреливать мирные украинские города и села, должны также понести ответственность за военные преступления России.

«Украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу. Несмотря на попытки России замаскировать Шахеды под Герани, мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их», — добавил он.

Уголовное производство открыто по ч.1 статьи 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Россия использует дроны-камикадзе для атак на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Часть из них запускается с территории Беларуси.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

21 октября страны ЕС и Британия утвердили санкции против физических лиц Ирана и компании-поставщика дронов-камикадзе России.