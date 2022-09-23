Украина лишила аккредитации посла Ирана из-за поставок оружия России — МИД 23 сентября, 21:46 Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Morteza Nikoubazl)

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 23 сентября, вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за поставок страной оружия России, которое агрессор использует в полномасштабной войне. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Иранской стороне заявили, что поставка иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнули в ведомстве.

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В МИД заявили, что поставки Ираном оружия России — недружественный акт, который серьезно вредит украино-иранским отношениям. Посла Ирана в Украине лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве значительно сократят.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на факты использования российскими оккупантами оружия иранского производства. Публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

13 сентября ВСУ, предположительно, сбили первый беспилотник российских оккупантов иранского производства Shahed-136 в Купянске.

За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили четыре иранских беспилотника Shahed-136. 23 сентября ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136. В пятницу оккупанты атаковали дронами иранского производства Одессу и Днепр.

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