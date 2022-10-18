Не только дроны-камикадзе. Иран готовится передать РФ ракеты для атак по Украине — Reuters

18 октября, 17:00
Поделиться:
Последствия российского удара иранскими дронами-камикадзе по Киеву, 17 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия российского удара иранскими дронами-камикадзе по Киеву, 17 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Иран готовится предоставить РФ ракеты «земля-земля» в добавок к большому количеству дронов-камикадзе, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата.

По их информации, такая договоренность между Ираном и Россией была достигнута еще 6 октября. В тот день первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

Видео дня

Читайте также:
Удары по Украине дронами-камикадзе. Иран продолжает лгать — Белый дом

Издание отмечает, что таким образом Иран пытается кинуть вызов Западу, чем, вероятно, «очень разозлит» США.

Читайте также:
Санкции (не) работают. Как появились Shahed, Mohajer и ракеты, которые покупает Россия — 5 фактов о военной промышленности Ирана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за передачи оружия РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны и контракт на баллистические ракеты.

https://www.youtube.com/watch?v=ho28oi6MUs8

Ряд министров иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к российской агрессии.

В МИД Ирана 17 октября в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставкам дронов-камикадзе Shahed-136 России.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Иран Военная агрессия Ракеты класса "воздух-воздух" Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X