Не только дроны-камикадзе. Иран готовится передать РФ ракеты для атак по Украине — Reuters 18 октября, 17:00 Последствия российского удара иранскими дронами-камикадзе по Киеву, 17 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Иран готовится предоставить РФ ракеты «земля-земля» в добавок к большому количеству дронов-камикадзе, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата.

По их информации, такая договоренность между Ираном и Россией была достигнута еще 6 октября. В тот день первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

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Издание отмечает, что таким образом Иран пытается кинуть вызов Западу, чем, вероятно, «очень разозлит» США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за передачи оружия РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны и контракт на баллистические ракеты.

Ряд министров иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к российской агрессии.

В МИД Ирана 17 октября в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставкам дронов-камикадзе Shahed-136 России.