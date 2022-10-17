В столице было пять взрывов. Утром в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство из них удалось сбить — Кличко

17 октября, 13:00
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Утром 17 октября РФ атаковала Киев дронами-камикадзе (Фото:НВ)

Утром 17 октября РФ атаковала Киев дронами-камикадзе (Фото:НВ)

Утром 17 октября в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

Он уточнил, что в Киеве было зафиксировано пять взрывов.

https://www.youtube.com/watch?v=OeXsKhyD22g

«28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летучих террористов сбили. В Киеве раздалось всего пять взрывов. Один из них — в жилом доме в Шевченковском районе», — отметил мэр.

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Кличко добавил, что спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов.

С утра 17 октября РФ начала наносить удары по Шевченковскому району Киева.

В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.

После первой атаки дронами-камикадзе возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

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После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Позже стало известно, что дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв.

По состоянию на 12:30 известно о трех погибших в жилом доме, четыре человека пострадали. 19 жителей удалось спасти.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Война России против Украины дроны-камикадзе

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