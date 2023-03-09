Правящая партия Грузии отзывает скандальный закон об иноагентах после двух дней массовых протестов. В ЕС отреагировали 9 марта, 09:13 Протестующие в Тбилиси возводили импровизированные баррикады, полиция применяла водометы (Фото:Irakli Gedenidze)

Правящая партия Грузии Грузинская мечта и движение Сила народа отзывают скандальный закон об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в Тбилиси и других городах страны после того, как он был принят в первом чтении.

Власти заявили, что «машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения», пишет Эхо Кавказа.

Там утверждается, что на законопроект был наклеен якобы ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении «было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса».

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В митингах Грузинская мечта обвинила некие «радикальные силы», а полицейских, которые разгоняли протестующих водометами и применяли против них светлошумовые гранаты и слезоточивый газ, назвали «героями, которые по самым высоким стандартам отреагировали на насилие».

«Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно, без каких-либо оговорок отозвать поддержанный нами законопроект», — сказали в заявлении.

В Грузинской мечте добавили, что будут рассказывать населению о важности этой инициативы после того, как спадет эмоциональный фон.

Представительство ЕС в Грузии приветствовало решение отозвать законопроект об иностранных агентах.

«Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы в инклюзивной и конструктивной манере в соответствии с 12 приоритетами для того, чтобы Грузия получила статус кандидата», — говорится в заявлении.

Протесты в Грузии

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Оппоненты власти утверждают, что законопроект об иноагентах является подготовкой к выборам в 2024 году в Грузии, чтобы «обезопасить режим».



Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Позже протестующие начали штурмовать здание парламента, силовики отогнали их.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.

По итогам первого дня протестов в Тбилиси полиция задержала 66 человек, открыто несколько уголовных дел.

8 марта протесты возобновились. На улицы Тбилиси и других крупных городов вышли тысячи человек.

На проспекте Руставели в центре грузинской столицы митингующие начали осаду парламента, участники акции протеста также начали возводить баррикады. Полиция разгоняла людей водометами и применяла слезоточивый газ, митингующие поджигали авто правоохранителей и бросали в них камни. После разгонов они возвращались снова отстаивать свою позицию.

Среди их требований были отзыв закона об иноагентах и освобождение всех задержанных.