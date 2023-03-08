Силовики отогнали протестующих от парламента Грузии
Полиция выстроилась перед зданием парламента (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)
В Грузии полиция отогнала участников акции протеста от здания парламента, которое они штурмовали. Правоохранители применили против протестующих, вероятно, слезоточивый газ.
Об этом сообщает Georgian Public Broadcaster.
После этого силовики выстроились в ряд и щитами оттеснили протестующих.
На трансляции видно, как полицейские заполнили почти все пространство перед парламентом.
Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.
Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.
Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на законопроект, однако у парламентского большинства достаточно голосов для преодоления президентского вето.
В Тбилиси проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.