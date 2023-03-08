Силовики отогнали протестующих от парламента Грузии 8 марта, 00:33 Полиция выстроилась перед зданием парламента (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В Грузии полиция отогнала участников акции протеста от здания парламента, которое они штурмовали. Правоохранители применили против протестующих, вероятно, слезоточивый газ.

Об этом сообщает Georgian Public Broadcaster.



После этого силовики выстроились в ряд и щитами оттеснили протестующих.

На трансляции видно, как полицейские заполнили почти все пространство перед парламентом.

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Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на законопроект, однако у парламентского большинства достаточно голосов для преодоления президентского вето.

В Тбилиси проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.