Президент Грузии поддержала митингующих против закона об иноагентах 7 марта, 22:29 Саломе Зурабышвили (Фото:Giorgi Abdaladze via Wikipedia)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах, который принял в первом чтении парламент страны во вторник, 7 марта.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

«Я с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не позволит это будущее отнять. Это будущее принадлежит нашим следующим поколениям, всем нам. Это будущее — то, к чему готовились наши предыдущие поколения, и к чему готовимся мы. Поэтому никто не имеет права отнимать у вас ваше будущее», — сказала она во время обращения к населению страны.

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Зурабишвили подчеркнула, что закон об иноагентах никому не нужен и взялся ниоткуда.

«С самого первого дня я сказала, что наложу вето на этот закон, и я наложу на него вето. Мне неинтересно обсуждать это подробно», — напомнила она.

Президент Грузии подчеркнула, что все институты Грузии обязаны привести страну в Евросоюз и путь европейской интеграции должен быть защищен.

Она добавила, что те, кто сегодня проголосовал за закон об иноагентах нарушают Конституцию страны.

Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на законопроект, однако у парламентского большинства достаточно голосов для преодоления президентского вето.

На фоне этого в Тбилиси проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.