Дело не только в иноагентах. Трое участников протестов в Грузии объясняют, что именно происходит в их стране и главное — почему 8 марта, 18:38 Эксклюзив NV Протестующий обращается к правоохранителям во время акции протеста в Тбилиси, 8 марта 2023 года (Фото:Irakli Gedenidze / REUTERS)

В Тбилиси продолжаются протесты, которые начались со студенческой акции и переросли в стихийное собрание недовольных из разных социальных групп и с разными политическими взглядами. NV расспросил у протестующих, что происходит и удастся ли переломить ситуацию.

Во вторник, 7 марта, когда грузинские депутаты в первом чтении поддержали законопроект О прозрачности иностранного влияния, на площади перед парламентом в Тбилиси собралась многотысячная толпа недовольных. Они выступили против принятия документа, который напоминает российский закон об иностранных агентах и ведет к ограничению прав гражданского общества и независимых СМИ. Впрочем, как признают собеседники NV, дело не только в принятии авторитарного закона — проблема гораздо больше.

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Марта Ардашелия, главный редактор независимого грузинского издания Sova News, участница протестов:

Протесты начались еще пару недель назад и проходили каждый понедельник. А вчера прошла масштабная акция в связи с тем, что было первое слушание [законопроекта об иноагентах в парламентском комитете]. Акция началась утром. Потом все разошлись, потому как ничто не указывало на то, что состоится первое чтение. Но Грузинская мечта решила хитрым способом его продавить, не предупредив никого — в том числе оппозицию, которой даже не было в зале заседаний.