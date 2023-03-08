Протесты в Грузии: в Тбилиси полиция задержала 66 человек, оппозиция анонсировала новый митинг 8 марта, 09:26 Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста против закона об иноагентах, принятого парламентом в первом чтении (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

Во время акции протеста против закона об иноагентах в столице Грузии Тбилиси были задержаны 66 человек. Представители оппозиции уже анонсировали новые митинги.

Как сообщили в пресс-службе грузинского МВД, участники акции задержаны якобы по статьям 166 и 173 КоАП, где речь идет о мелком хулиганстве и неповиновении требованию сотрудника правоохранительных органов.

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Также начато расследование по фактам насильственных инцидентов, заведены уголовные дела. Их количество не уточняется.

Личности задержанных в МВД Грузии также не раскрывают.

Там заявили, что применили против участников акции протеста «пропорциональную силу и спецсредства принуждения» после того, как митингующие отвергли призывы разойтись и освободить проспект Руставели в центре Тбилиси.

По данным МВД, пострадали коло 50 правоохранителей, а также гражданские. Их количество не уточняется.

Бывший лидер Единого национального движения, оппозиционер Ника Мелиа анонсировал новые масштабные акции протеста в Грузии.

Они начнутся в 15:00 (13:00 по киевскому времени) на проспекте Руставели.

«В три часа дня мы начнем собираться на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели не станет грузинским, а не российским. Пока мы не добьемся победы», — отметил он, пишет Mtavari Arhi.

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Оппоненты власти утверждают, что законопроект об иноагентах является подготовкой к выборам в 2024 году в Грузии, чтобы «обезопасить режим».



Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Позже протестующие начали штурмовать здание парламента, силовики отогнали их.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.

