«Хочу выразить искреннее уважение Грузии». Зеленский обратился к митингующим в Тбилиси

8 марта, 22:05
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Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам протестов в Грузии, которые митингуют против принятия грузинским парламентом скандального закона об иноагентах.

«Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии», — сказал украинский лидер в вечернем видеообращении.

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Он подчеркнул, что нет такого украинца, который не желал бы Грузии успеха, а также демократического и европейского будущего.

«Мы хотим быть в Евросоюзе — и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы», — отметил он.

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7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон требует от неправительственных организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», в противном случае им грозят штрафы.

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Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта и сказала, что ветирует его.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что законопроект противоречит ценностям и стандартам Евросоюза, членом которого Грузия хочет стать.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Грузия Тбилиси Владимир Зеленский Протесты

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