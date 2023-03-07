В Грузии проходят массовые протесты, полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом и водометами — фото 7 марта, 21:15 Протесты в Грузии (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В Тбилиси проходят массовые протесты после принятия грузинским парламентом закона об иностранных агентах в первом чтении. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об «иноагентах», который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

После принятия закона в центе Тбилиси начались протесты. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, который, по ее словам, ставит под угрозу надежды Грузии на вступление в ЕС. Однако у парламентского большинства достаточно голосов для преодоления президентского вето.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Накануне 6 марта в парламенте Грузии произошла драка среди депутатов, которые обсуждали скандальный закон об иноагентах на комитете. Оппоненты власти утверждают, что законопроект об иноагентах является подготовкой к выборам в 2024 году в Грузии, чтобы «обезопасить режим».

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что принятие такого закона создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии.