Грузия против инструментов Москвы. Как законопроект об «иноагентах» запустил волну яростных протестов в Тбилиси — фоторепортаж 8 марта, 11:36 Сюжет Протестувальник у центрі Тбілісі, 7 березня 2023 року (Фото:REUTERS/Zurab Javakhadze)

Грузию охватили масштабные протесты против авторитарного законопроекта об «иностранных агентах» — аналогичный инструмент жесткого цензурирования информационного пространства и «зачистки» гражданского общества давно действует в России.

7 марта грузинский парламент в первом чтении поддержал законопроект О прозрачности иностранного влияния. Он требует от неправительственных организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». В противном случае им грозят штрафы. Документ фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

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Как напоминает DW, законопроект внесли в парламент Грузии представители т.н. «общественного движения Сила народа». Оно появилось уже после полномасштабного вторжения России в Украину. Движение называет неправительственные организации в Грузии «агентурой США» и продвигает другие нарративы российской пропаганды. Так, среди своих целей движение заявляло противостояние «пропаганде либеральной идеологии» и якобы «желанию Запада втянуть Грузию в войну».

Законопроект об «иностранных агентах» поддержала также правящая партия Грузинская мечта, которая вместе с Силой народа занимает в парламенте абсолютное большинство мест. Изначально планировалось, что документ рассмотрят в парламенте Грузии 9 марта, однако его неожиданно внесли внесли в повестку и рассмотрели в первом чтении 7 марта. Таким образом, обсуждение началось при отсутствии многих представителей грузинской оппозиции, сообщал портал Новости-Грузия.

После голосования лидеры оппозиционных сил Грузии призвали своих сторонников выходить на улицы. Вечером 7 марта на проспекте Руставели в Тбилиси и на площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек, протестуя против принятия авторитарного законопроекта. Они держали в руках флаги Грузии и ЕС, на многих плакатах протестующие выражали солидарность с Украиной и выступали против усиления влияния России в Грузии.

Стихийная демонстрация в центре Тбилиси переросла в столкновения с правоохранителями, полицейские применили против протестующих силу: дубинки, резиновые пули и водометы. Протестующие ответили «коктейлями Молотова». Грузинские медики сообщили Радио Свобода о десятках пострадавших демонстрантов, были сообщения также о травмированных силовиках. Правоохранители оттеснили протестующих от парламента и провели массовые задержания. «Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии Гирчи Зураб Джапаридзе», — сообщил еще один грузинский оппозиционер Гиоргий Вашадзе.

В своей версии событий МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек по итогам протестов 7 марта — якобы по статьям 166 и 173 грузинского КоАП (о мелком хулиганстве и неповиновении требованию сотрудника правоохранительных органов). Личности задержанных и количество открытых уголовных дел правоохранители не уточнили. МВД Грузии также попыталось оправдать силовой разгон акции тем, что митингующие отвергли призывы разойтись и освободить проспект Руставели — мол, поэтому против участников акции применили «пропорциональную силу и спецсредства принуждения».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. В специальном обращении вечером 7 марта она заявила, что ветирует закон, если он будет принят, и раскритиковала его суть. «Я с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не позволит это будущее отнять, — обратилась Зурабишвили к протестующим. — Это будущее принадлежит нашим следующим поколениям, всем нам. Это будущее — то, к чему готовились наши предыдущие поколения, и к чему готовимся мы». Однако, как напоминают грузинские СМИ, президентское вето может не решить проблему: у правящей партии и ее соратников в парламенте достаточно голосов, чтобы преодолеть вето.

Тем временем в Евросоюзе отреагировали на возможное принятие Грузией закона об «иноагентах». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что законопроект противоречит ценностям и стандартам Евросоюза, членом которого Грузия хочет стать. Боррель назвал принятие документа в первом чтении «очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа», поскольку законопроект в его нынешнем виде рискует повлиять на гражданское общество и СМИ с негативными последствиями.



Грузинская оппозиция уже анонсировала новые акции протеста против скандального законопроекта. Ближайшая состоится сегодня в 15:00 (13:00 по Киеву) на проспекте Руставели в Тбилиси. «И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели не станет грузинским, а не российским. Пока мы не добьемся победы», — заявил бывший лидер Единого национального движения, оппозиционер Ника Мелиа, которого цитирует Mtavari Arhi. Грузинская оппозиция убеждена, что законопроект об «иноагентах» является частью подготовки грузинской власти к парламентским выборам 2024 года и призван «обезопасить режим». Последние 11 лет в Грузии находится у власти партия Грузинская мечта, созданная миллиардером Бидзиной Иванишвили. На парламентских выборах 2012 года она победилаНациональное движение Михеила Саакашвили. Иванишвили сегодня не занимает официальных должностей, но остается самой влиятельной неформальной фигурой в Грузии.

NV собрал фото, отражающие накал противостояния в Грузии в ходе протестов 7 марта.

Протесты в Грузии: фоторепортаж

Протестующие перед парламентом Грузии и на проспекте Руставели

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Травмированные демонстранты

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Применение водометов и слезоточивого газа

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Коктейли Молотова против силовиков

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Массовые задержания участников акции

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze