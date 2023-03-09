С водометами и слезоточивым газом. Силовики в Тбилиси снова разогнали протестующих 9 марта, 01:15 Правоохранители использовали слезоточивый газ и водометы (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В центре Тбилиси силовики снова разогнали протестующих против закона об «иноагентах». Они использовали слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.



Около полуночи по киевскому времени правоохранители начали снова разгонять собравшихся на проспекте Руставели людей. Они использовали слезоточивый газ, водометы, а также время от времени стреляли в воздух из пневматического оружия.

Видео дня

Вечером 8 марта протестующие в Грузии выдвинули два требования властям, после чего решили начать осаду парламента.

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от неправительственных организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», в противном случае им грозят штрафы.

Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах и сказала, что ветирует его.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что законопроект противоречит ценностям и стандартам Евросоюза, членом которого Грузия хочет стать.

По итогам первого дня протестов в Тбилиси полиция задержала 66 человек, открыто несколько уголовных дел.