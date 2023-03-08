Политическая могила Путина — конец и для Иванишвили. Деканоидзе рассказала, почему правящая партия Грузии заняла антиукраинскую позицию 8 марта, 22:45 В Тбилиси проходят митинги протеста (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Пропаганда на правительственных ресурсах в Грузии утверждает, что все, кто хочет видеть страну в Евросоюзе, втягивают ее в войну, рассказала в интервью NV лидер парламентской оппозиции Хатия Деканоидзе.



По ее словам, контролирующий партию Грузинская мечта олигарх Бидзина Иванишвили до полномасштабного вторжения РФ в Украину пытался вести «сложную игру одновременно и с Россией, и с Западом». Но после 24 февраля прявящие силы заняли откровенно антиукраинскую позицию.

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"Иванишвили — человек советского мышления, он не верит, что Украина победит, тогда как все мы считаем, что Украина очень скоро победит. Мы все поддерживаем Украину. Иванишвили понимает, что падение власти Путина скажется и на его правлении. Если попадает в политическую могилу Путин, ему тоже конец», — заявила Деканоидзе.

Продвигая закон об иноагентах, Грузинская мечта надеется на добровольный отъезд из Грузии всех, кто выступает против власти и против России, считает политик. Граждане ответили массовым выходом на улицы Тбилиси.

«У Грузии нет будущего для олигархов, за партию Иванишвили, по данным соцопросов, на выборах в 2024 году готовы проголосовать не более 25% респондентов, но это не значит, что хорошее будущее самое упадет нам в руки, надо бороться. Честно говоря, я не думаю, что в 2024 году у Иванишвили и команды есть шанс переизбраться», — резюмировала лидер оппозиции.

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, требующий от любых организаций, которые получают более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как «иностранным агентам», иначе им грозят штрафы.

В Тбилиси 7—8 марта проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала, что наложит вето на скандальный проект закона. Впрочем, у правящей партии и ее сателлитов есть голоса в парламенте для преодоления вето.