«Закопали, как собаку». Смерть Пригожина усилила раскол между Кремлем и «турбопатриотами» — российский социолог 3 сентября, 12:45 Мемориал в честь главарей ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина (Фото:REUTERS/Anastasia Makarycheva)

Российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в интервью Radio NV рассказал, что смерть главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина усилила раскол между так называемыми российскими «турбопатриотами» и Кремлем.

«Большинство турбопатриотов — все эти так называемые идеологи вроде Дугина, какого-нибудь Холмогорова, Чаадаева и прочих — героизируют Пригожина, лепят из него русского народного героя. Такое ощущение, что это такой Христос, который погиб, но должен обязательно воскреснуть и будет второе пришествие Пригожина, видимо. И после этого в России установится тысячелетнее царство ЧВК, только вместо Христа там будут поклоняться кувалде», — сказал Эйдман в эфире Radio NV.

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Политический эксперт отметил, что российский диктатор Владимир Путин «напоследок его (Евгения Пригожина) немножко прижучил», намекнув на его криминальное прошлое.

«Получается что? Раскол между турбопатриотами и официальной властью, официальной пропагандой идет, гибель Пригожина его даже углубила. Не выдвижение Гиркина (кандидатом вв президенты РФ - ред.), а именно гибель Пригожина. Потому что турбопатриоты Пригожина героизируют, их аудитория тоже склонна его героизировать. В то же время, они сталкиваются с тем, что власть откровенно опускает Пригожина, ему устроили позорные похороны. Они его героем считают, а власть его закопала, как собаку — тайно, где-то чуть ли не во дворе», — добавил он.

Эйдман прогнозирует, что этот раскол будет усиливаться.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин вагнеровцев Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

