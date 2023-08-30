Решение о формате похорон Пригожина принималось Кремлем и спецслужбами РФ — The Moscow Times 30 августа, 20:17 Кремль «не смог простить» Пригожина не из-за предательства, а из-за «унижения» (Фото:REUTERS/Stringer)

Решение об организации похорон главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина принималось в Кремле совместно со спецслужбами, сообщает The Moscow Times со ссылкой на двух действующих чиновников РФ.

По словам источников, вопрос формата похорон обсуждали высокопоставленные чиновники из Кремля и офицеры ФСБ на нескольких совещаниях, а в выработке решения участвовал первый замглавы администрации диктатора РФ Сергей Кириенко.

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По словам одного из неназванных чиновников, задача была поставлена так, «чтобы при опускании в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было никаких массовых собраний граждан, наемников и сочувствующих, а также никаких трансляций и фотографий в соцсетях от въезда на территорию кладбища».

Другой собеседник утверждал, что Кремль «не смог простить» Пригожина не из-за предательства, а из-за «унижения».

«Пригожин со своим запросом на справедливость, резкими и часто правдивыми заявлениями вызвал эмоцию у россиян и стал для них не формальным Героем России, а „народным героем“. А нам нужны герои, ходившие на Москву? Нет», — заявил московский чиновник.

Источники утверждают, что спецслужбам поставили задачу создать «дымовую завесу», чтобы похороны основателя ЧВК прошли с минимальным резонансом в обществе, а СМИ и люди не узнали о реальном месте захоронения.

Инфографика: NV

Самолет с Пригожиным разбился вечером 23 августа в Тверской области. В списке пассажиров также были один из его командиров, террорист Дмитрий Уткин и топ-менеджер структур Пригожина Валерий Чекалов.

Спустя три дня в РФ подтвердили личности пассажиров и сообщил, что они «соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

30 августа пресс-служба главаря ЧВК Вагнер объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

Сотрудник кладбища в комментарии Агентству рассказал, что около 30 человек посетили похороны Пригожина на Пороховском кладбище, людей в военной форме на церемонии не было.