«Кто-то из охраны попытается устранить». Все об угрозах для Путина и его раздражении Гиркиным, Кадыровым и мертвецом Пригожиным — интервью 1 сентября, 15:28 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин настолько неконкурентоспособен, что может побеждать только в забеге безногих или в стрельбе слепых, считает российский политический эксперт, социолог Игорь Эйдман.

В интервью Radio NV он рассказал, как в Кремле избавляются от конкурентов Путина на выборах президента России в 2024 году, которые, возможно, и не состоятся, а также о том, кого выдвинут техническими кандидатами.

Видео дня

— Военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) объявил о том, что он собирается баллотироваться в президенты РФ. Напомню аудитории, что он сидит в СИЗО. Его обвиняют в дискредитации российской армии и, кажется, в призывах к экстремизму. Гиркин пишет о том, что действующий «президент», кремлевский диктатор Путин, слишком добр, супердоверчив. Его восемь лет водили за нос вместе и по отдельности. Сам Гиркин не дружит с миллиардерами, которые вывозят капитал из России быстрее, чем растет производство. Как вы это оцениваете? Гиркин — это новая Ксения Собчак, новый технический кандидат? Пойдет ли Кремль на то, чтобы Гиркин баллотировался?

— Конечно, нет. Не для этого его посадили в тюрьму. Я просто уверен, что Гиркина никуда не зарегистрируют, никакого участия в этих псевдовыборах в любом случае он принимать не будет.

Я также практически уверен, что это его индивидуальный демарш. Он уже давно развлекается. Раньше развлекался в своем телеграм-канале наездами на Путина, с точки зрения еще большего фашиста. Он хочет быть еще большим Путиным, чем сам Путин. Критикует Путина за то, что Путин недостаточно последовательный Путин. А вот он, Гиркин, будет достаточно последовательным — типа будет вести тотальную войну на уничтожение и т. д.

Сейчас, конечно, нет, никуда его не зарегистрируют. Более того, его закрыли не для того, чтобы выпускать. Я уверен, что ему впаяют приличный срок и будет он чалиться на нарах, как говорится.

Да, конечно, какая-то информационная волна от него продолжает исходить, но я, кстати, хочу сказать, что после того как его посадили, информационная волна, которую он производит, стала гораздо меньше, стала затухающей.

Что характерно: почти все эти так называемые рассерженные патриоты, которые объединились в соответствующий клуб, после того, как Гиркина посадили, какой-то особой активности не проявляют, как в рот воды набрали. Я думаю, властям удалось запугать эту часть новой оппозиции справа, со стороны еще большей ура-патриотической шизофрении. Так что и поддержка тоже у него очень сомнительная.

Правда, они придумали движение в поддержку Гиркина, но там нет ни одной узнаваемой фамилии. Даже среди турбопатриотов известные люди к нему не присоединились. Поэтому я думаю, все это клоунада в телеграм-каналах, не более того.

— Частный самолет главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина упал. Что мы увидели за эту неделю? Очевидно, что Путин выигрывает от этой ситуации. Хотя я слышал точку зрения, что нет, тут он проявляет слабость. Что вы по этому поводу думаете? Пригожин мертв, Уткин и другие руководители этого мятежного объединения мертвы. Что это означает для Кремля?

— Могу сказать, что я удивился не тогда, когда убили Пригожина с компанией, сбили самолет, а я удивлялся все время после мятежа и до момента уничтожения этой группы, руководства бандформирования ЧВК Вагнер, почему они еще живы.