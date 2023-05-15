Беларусские пропагандисты показали Лукашенко с перебинтованной рукой 15 мая, 17:49 Александр Лукашенко несколько дней не появлялся на публике (Фото:Пул первого / Telegram)

Беларусские пропагандисты опубликовали фото диктатора Александра Лукашенко, который в последнее время почти не появляется на публике на фоне слухов о болезни.

Пропагандистский Telegram-канал Пул первого показал Лукашенко, который якобы находится в «центральном командном пункте ВВС и войск ПВО». На фото у самопровозглашенного «президента» забинтована рука. Канал отдельно написал, что мероприятие с участием Лукашенко якобы «начинается прямо сейчас».



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Основанный политзаключенным Игорем Лосиком оппозиционный Telegram-канал Беларусь головного мозга предположил, что на фото с Лукашенко замазали дату и время на экране камеры.

Позже Пул первого опубликовал текстовую «цитату» Лукашенко без видео.

Ранее издание Зеркало обратило внимание, что Лукашенко с мая значительно реже появляется на публике.



Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и вызванными в Москву президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Позже заместитель председателя комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко "просто заболел".



По словам заместителя главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, у диктатора может быть инфекционно-аллергический миокардит.