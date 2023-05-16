«Они зарабатывают на этой войне». Как Турция получила выгоды от вторжения РФ и почему поражение Эрдогана ничего не изменит — Огрызко 16 мая, 10:24 NV Премиум Реджеп Эрдоган выступает перед сторонниками в Анкаре в ночь на 15 мая 2023 года (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, в интервью Radio NV рассказал, почему Киеву не стоит ожидать радикального изменения курса Анкары в отношении России в случае победы оппозиции на президентских выборах и как Турция фактически зарабатывает на войне РФ против Украины.

— Начать я хочу с выборов в Турции, потому что там выборы, некоторые называют их выборами века. И по результатам первого тура Эрдоган не одержал победу, а значит, будет второй тур и значит очень вероятно, что власть в Турции впервые за последние 20 лет может измениться. В случае, если это произойдет, как может измениться ситуация во всем регионе, особенно если принимать во внимание войну России против Украины?

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— Да, конечно, ситуация может измениться. И может измениться в первую очередь для всех тех игроков, которые есть вокруг Турции, а это мы, это Россия, это собственно Запад, куда Турция вроде бы и стучится, а вроде бы и ей открывают, а вроде бы и не дают войти в эту дверь. То есть здесь действительно сейчас завязался такой интересный узелок. Но с другой стороны, давайте понимать, что Турция даже при смене власти от своих национальных интересов не откажется. И мне почему-то кажется, что, несмотря на то, что конкурент Эрдогана себя позиционирует больше как такой, знаете, либерально-прозападный политик, на самом деле мне почему-то кажется, что ждать чего-то чрезвычайного в его позиции мы не сможем.