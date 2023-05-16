В украинской разведке подтвердили, что у Лукашенко есть проблемы со здоровьем 16 мая, 08:28 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко действительно имеет проблемы со здоровьем.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

«Да, есть информация о проблемах со здоровьем у Лукашенко. Но мы детализировать это не будем по разным причинам», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, важнее состояние российского диктатора Владимира Путина.

«В конце концов, здоровье Путина является, конечно, для Украины и всего мира гораздо более интересным объектом для исследования, чем разговоры о том, какое у белорусского диктатора здоровье», — сказал Юсов.

Лукашенко с мая значительно реже появляется на публике.



Он присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и вызванными в Москву президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Позже заместитель председателя комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко "просто заболел".



По словам заместителя главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, у диктатора может быть инфекционно-аллергический миокардит.

15 мая белорусские пропагандисты опубликовали фото диктатора Александра Лукашенко, на нем у самопровозглашенного «президента» забинтована рука.