Отвергни Сержа! Почему Ереван протестует против экс-президента

Протесты в центре Еревана уже привели к столкновениям с полицией

В столице Армении Ереване пятый день продолжаются массовые протесты, вызванные выдвижением бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра государства.

Демонстрации, начавшиеся 13 апреля как массовый митинг в центре армянской столицы, переросли в масштабный протест и столкновения с полицией, в ходе которых пострадали участники с обеих сторон, а около 60 протестующих были задержаны. Акция получила название Сделай шаг - отвергни Сержа!

Голосование в парламенте за кандидатуру Саргсяна назначено на 17 апреля. Это первое избрание премьера после конституционной реформы 2015 года, в результате которой республика перешла от президентской к парламентской форме правления. Теперь именно премьер Армении будет обладать широкими властными полномочиями.

Саргсян уже управлял страной с 2008-го по апрель 2018 года, занимая пост президента Армении, а до этого год возглавлял правительство страны. Простующие требуют, чтобы он отказался от намерения вновь руководить государством – как и обещал ранее, когда инициировал конституционную реформу.

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Что происходит

Число участников акции, по данным Deutsche Welle, вечером 16 апреля достигло 20 тыс. человек и продолжает расти.

Основными локациями протестов стали центральная площадь Франции, где пересекаются три главных проспекта Еревана, соседняя площадь Свободы, а также проспект маршала Баграмяна, где расположено здание парламента Армении. Митингующие заблокировали движение в этих районах.

К пятому дню массовых протестов они превратились в круглосуточную акцию – по данным армянских СМИ, сотни людей оставались ночевать на площади Франции.

Столкновения с полицией

16 апреля протестующие и представители армянской оппозиции попытались прорвать кордон силовиков у здания парламента. В ходе столкновений – полиция применила светошумовые гранаты - пострадали более 50 человек, включая 8 полицейских.

Самым жестким днем противостояния стал вторник, 17 апреля. Днем ранее полиция Еревана призвала протестующих освободить заблокированный центр Еревана, завершить митинг и пригрозила его разгоном. Кроме того, силовики стянули водометы и бронетехнику к зданию парламента.

Официально заявляю: в Армении сложилась революционная ситуация, и я объявляю о начале народной мирной бархатной революции

В свою очередь, 17 апреля один из лидеров протестного движения Никол Пашинян (глава оппозиционной партии Гражданский договор и руководитель парламентской фракции Выход) заявил о начале "тотального неповиновения" властям и народной революции.

"Официально заявляю: в Армении сложилась революционная ситуация, и я сегодня объявляю о начале народной мирной бархатной революции", - заявил Пашинян, публично разорвав уведомление с требованием о прекращении акции.

Полицейские попытались силой разблокировать центральные проспекты Еревана, что обернулось новыми столкновениями участников акции с силовиками с применением слезоточивого газа. В результате около 60 протестующих были задержаны, их обвиняют в административных правонарушениях.

Блокада госучреждений

Однако массовые протесты это не остановило. Пашинян призвал участников акции заблокировать все правительственные здания, кроме окруженного силовиками парламента, организовать у их стен сидячие акции и исключить насильственные действия.

По состоянию на середину дня вторника, 17 апреля, протестующие в Ереване заблокировали таким образом около десятка госучреждений, сообщают Новости Армении и Panorama.am. Среди них - входы в здания МИД Армении, генпрокуратуры, Комитета государственных доходов, Центрального банка Армении, Кассационного суда и т.д.

На вечер 17 апреля, 18:30 по местному времени, на площади Республики в Ереване оппозиция запланировала дополнительный масштабный митинг.

Акции в других городах

Кроме того, Пашинян заявил о том, что вслед за Ереваном акции начались и в других городах Армении

"В Гюмри на улицы вышли тысячи людей. В Иджеване массовая забастовка учащихся, закрыта трасса Иджеван-Ереван, массовые забастовки проводятся и в Ванадзоре, Капане, Мецаморе", – сказал оппозиционный лидер.

Как сообщает армянский сайт Sputnik, в Гюмри - втором по величине города Армении – на демонстрацию 17 апреля вышли учащиеся старших школ и гимназий, а также студенты некоторых колледжей и вузов.

Пройдя по улицам города, они собрались вначале у здания администрации Ширакской области, затем у мэрии Гюмри. Руководитель Ширакской области и глава Гюмри призвали митингующих к мирному и спокойному шествию.

Чего требуют протестующие

Главные лозунги протестующих – Нет Саргсяну! и Сделай шаг - отвергни Сержа! Участники массовой акции требуют, чтобы экс-президент Серж Саргсян отказался от претензий на новый пост фактического руководителя страны после двух президентских сроков у власти.

Саргсян по сути стал единственным претендентом на пост премьер-министра с расширенными полномочиями, после того как 16 апреля парламентская коалиция официально выдвинула его кандидатуру на эту должность. В правящую коалицию входят Республиканская партия Армении и партия Дашнакцутюн (Армянское революционное содружество).

В армянском обществе это воспринимают как недопустимый факт, заявил в эфире Радио НВ член совета правления оппозиционной партии Гражданский договор Ален Симонян.

У нас не диктаторская страна, она не может жить в диктатуре. Мы не те люди, у нас не те обычаи и для нас это просто неприемлемо

"У нас не диктаторская страна, она не может жить в диктатуре. Мы не те люди, у нас не те обычаи и для нас это просто неприемлемо, такого в Армении не должно быть", - подчеркнул Симонян.

Кроме того, армяне недовольны коррупцией в стране и тем, что близкие родственники экс-президента вовлечены в управление государством, отметил в комментарии телеканалу Настоящее время армянский политолог Степан Григорян.

"Армянский народ не хочет третий раз видеть одного и того же человека руководителем государства. Мы хотим идти по демократическому пути, когда власть сменяется, - подчеркнул Григорян. - Но самое главное: мы же видим эти отрицательные явления – громадная коррупция, вы не представляете себе. И для меня важно в этом движении, что положительно: оно не носит "анти" какой-то характер, "анти" какого-то государства, "анти" какой-то системы. Вот это очень важно. Внутренние проблемы – ключевые, главные".

Саргсян: Я не третий президент, а лидер правящей партии

Армянские власти пока скупо комментируют происходящее в Ереване. Выступая 17 апреля в парламенте в качестве кандидата в премьер-министры, Саргсян лишь косвенно прокомментировал претензии к нему. Политик заявил, что на сегодня он является лидером парламентской партии большинства, а не экс-президентом, а значит имеет право управлять страной.

У меня есть достаточно влияния и возможностей, чтобы обеспечить гармоничную работу правящей силы

"Сегодня на этой трибуне стоит не отдельный политический деятель Серж Саргсян и не третий президент Армении, а лидер имеющей большинство в парламенте правящей Республиканской партии, - заявил политик в своей речи в Национальном собрании. - У меня есть достаточно влияния и возможностей, чтобы обеспечить гармоничную работу правящей силы в законодательном и исполнительном крылах".

По словам Саргсяна, парламентская форма правления исключает противоречия между правительством и парламентским большинством. "Я готов быть гарантом этого. Парламентская форма правления исключает наличие премьер-министра, который не имеет поддержку парламентского большинства. У меня действительно есть эта поддержка, и я готов использовать ее для динамичного развития нашей страны", - подчеркнул экс-президент.

Смена власти назрела. Мнение политолога

Как рассказал Радио НВ армянский политолог Румен Меграбян, две крупных оппозиционных партии Армении не поддержали акции протеста. По его словам, у политических противников режима Саргсяна нет четких планов политического курса страны. Однако в стране крайне назрел вопрос смены власти, считает Меграбян.

"Сказать о том, что есть революционная ситуация в стране – этого нет. Но есть и очень большая усталось от власти, и запрос на перемены сочетается с этой усталостью, - подчеркнул политолог в комментарии Радио НВ. - Что предложит власть – пока непонятно, власть пока что молчит. Развязка пока что мне видится политической - в том плане, что Серж Саргсян должен объяснить, почему он должен оставаться еще и на третий срок".