Против него восстала страна. Восемь фактов о премьере Армении Серже Саргсяне

В столице Армении Ереване и ряде других городов продолжаются массовые протесты в связи с выдвижением бывшего в течение двух сроков президентом страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра государства.

НВ приводит самые интересные факты из его биографии.

1. Серж Саргсян родился 30 июня 1954 года в Нагорно-Карабахской автономной области, которая на тот момент входила в состав Азербайджанской ССР, несмотря на то, что ее население состояло преимущественно из армян. Трудовую деятельность начал в качестве токаря, а затем занимал различные посты в Компартии Азербайджана (1979 - 1988 годы).

2. После начала конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха стал одним из основателей Сил самообороны Нагорно-Карабахской Республики.

3. В 1990 году Саргсяна избрали депутатом Верховного Совета Армении. С 1993 по 2007 год он занимал ряд министерских постов и постов в аппарате президента Армении. В апреле 2007 года Серж Саргсян впервые стал премьер-министром Армении.

4. 19 февраля 2008 года Саргсяна впервые избрали президентом Армении. Сторонники его оппонента Левона Тер-Петросяна попытались оспорить результаты выборов и провели массовые протесты в Ереване, которые были подавлены 1 марта 2008 года. При этом погибли 10 человек - восемь протестующих и двое полицейских. 9 апреля 2008 года Серж Саргсян был приведен к присяге в качестве президента в Ереванском оперном театре.

5. В своей предвыборной программе 2013 года Саргсян пообещал увеличить гарантии безопасности Нагорного Карабаха и его народа.

6. В сентябре 2013 года Армения под руководством Саргсяна объявила о намерении вступить в Евразийский экономический союз с Беларусью, Казахстаном и Россией. Договоры, направленные на присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу, были подписаны 9 октября 2014 года. Договор о присоединении Армении вступил в силу 2 января 2015 года. Саргсян последовательно поддерживает Россию на международной арене. В частности, 16 апреля 2018 года он заявлял, что Россия должна вернуться в ПАСЕ и негативно отозвался о санкциях ПАСЕ против России в связи с ее агрессией против Украины.

7. В 2015 году Серж Саргсян инициировал конституционную реформу, которая предусматривала переход к парламентской форме правления. Реформа резко ограничила функции президента и дала больше полномочий премьеру. Представители оппозиции выступили против реформы, утверждая, что правящая Республиканская партия Армении во главе с президентом Саргсяном стремится на долгие годы остаться у власти. Сам Саргсян до референдума об изменениях в конституции заявлял, что не будет претендовать на пост премьер-министра. 7 декабря стало известно, что большинство избирателей на референдуме поддержали конституционную реформу.

8. Несмотря на обещание Саргсяна, правящая Республиканская партия Армении выдвинула его на пост премьера 14 апреля 2018 года. 17 апреля парламент Армении избрал его главой правительства. В связи с этим в Ереване и других городах продолжаются массовые протесты.

НВ