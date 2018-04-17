Протесты в Ереване: полиция стянула к зданию парламента водометы и бронетехнику

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К зданию парламента Армении стянули спецтехнику

К зданию парламента Армении стянули спецтехнику

В столице Армении Ереване, где накануне прошли массовые акции протеста, полиция блокировала проспект Баграмяна, где расположено здание парламента Армении.

Кроме того, к зданию парламента силовики стянули спецтехнику, в частности, водометы и бронетехнику, сообщает Интерфакс.

Также отмечается, что полицейские во главе с замначальника ереванской полиции полковником Валерием Осипяном прибыла в разбитый на площади Франции в центре Еревана палаточный городок оппозиционеров, требуя встречи с лидером протестного движения, депутатом парламента Армении Николом Пашиняном.

В свою очередь сам Пашинян ранее призвал своих сторонников блокировать все подступы к парламенту, где во вторник должно пройти голосование относительно нового премьер-министра.

Ранее полиция обратилась к протестующим с требованием освободить центр Еревана. В противном случае, полицейские грозят разогнать митинг.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения. Полицейские применили спецсредства.

 

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