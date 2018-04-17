В Ереване возобновились столкновения между протестующими и полицией

В Ереване на перекрестке улиц Алабяна и Арзуманяна возобновились столкновения между участниками акции протеста и полицией.

Как сообщает агентство Новости-Армения, полицейские пытаются оттеснить протестующих с проезжей части улицы, в результате чего одной женщине стало плохо.

С утра вторника в Ереване было парализовано движение транспорта практически по всему малому центру города.

Ранее сообщалось, что полиция стянула к зданию парламента Армении спецтехнику, в частности водометы и бронетехнику.

Полиция обратилась к протестующим с требованием освободить центр Еревана. В противном случае полицейские грозят разогнать митинг.

Вскоре стало известно о задержании около 30 участников акции протеста.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения. Полицейские применили спецсредства.