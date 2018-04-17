Протесты в Ереване: количество задержанных увеличилось до 59 человек

Лидер протестов объявил о начале "бархатной" революции в Армении

Полиция задержала 59 участников акции протеста в Ереване (Армения).

Об этом сообщили в армянской полиции, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что задержанных обвиняют в административных правонарушениях.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения. Полицейские применили спецсредства.

17 апреля полиция стянула к зданию парламента Армении спецтехнику, в частности водометы и бронетехнику.

Полиция обратилась к протестующим с требованием освободить центр Еревана. В противном случае полицейские грозят разогнать митинг.

Вскоре стало известно о задержании около 30 участников акции протеста. Возобновились столкновения.