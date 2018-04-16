Во время столкновений в Ереване пострадали 46 человек

В понедельник, 16 апреля, во время столкновений в столице Армении Ереване пострадали по меньшей мере 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, в большинстве случаев активисты получили поверхностные травмы нижних конечностей. Некоторые из пациентов после получения амбулаторной медицинской помощи были выписаны из больниц.

Представители полиции получили повреждения твердыми тупыми и режущими предметами. Одного из стражей порядка сейчас оперируют.

Напомним, что 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения. Полицейские применили спецсредства.