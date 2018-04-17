Полиция Еревана призвала протестующих покинуть центр города

Полиция Армении сообщает, что было принято решение завершить акции протеста в центре Еревана, на которые вышли противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Полиция обратилась к протестующим с требованием освободить центр Еревана, передает Интерфакс.

В противном случае, полицейские грозят разогнать митинг.

"Полиция Армении 16 апреля приняла решение прекратить собрание и потребовала от организатора акции выполнить это требование и незамедлительно проинформировать об этом участников собрания", - сообщила пресс-служба полиции.

Напомним, что 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения. Полицейские применили спецсредства.