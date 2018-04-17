Протесты в Ереване: активисты заявили о начале "тотального неповиновения"

Лидер протестного движения в Ереване, депутат парламента Никол Пашинян заявил о начале "тотального неповиновения" властям.

Об этом он сказал после того, как порвал уведомление с требованием о прекращении акции, которое ему вручил замначальника полиции армянской столицы Валерий Осипян, передает Интерфакс.

Кроме того, во время встречи со своими сторонниками в центре Еревана Пашинян призвал вновь блокировать улицы и работу госведомств.

"Блокируйте все улицы, останавливайте транспорт, избегайте насилия, будьте вежливы с полицейскими. Заходите во все госучреждения, не позволяйте работать", - сказал лидер оппозиции.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения.

Позже силовики стянула к зданию парламента Армении водометы и бронетехнику, а также пригрозили разогнать митинг.