Освобождение острова Змеиный значительно ограничивает действия оккупантов — Зеленский 30 июня, 23:10 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 30 июня, отреагировал на бегство российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море.

Глава государства отметил, что «так же много говорили о Змеином, наверное, только в тот день, когда туда прибыл русский корабль».

«Потом и корабль отбыл — навсегда, а теперь и остров снова свободен… Остров Змеиный — стратегический пункт, и это значительно меняет ситуацию в Черном море. Это еще не гарантирует безопасность и еще не гарантирует, что враг не вернется, но уже значительно ограничивает действия оккупантов», — сказал президент.

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Зеленский поблагодарил Главное управление разведки, бойцов Альфы, артиллеристов, пилотов армейской авиации и Воздушных Сил и командование Александрия. Он подчеркнул, что Украина шаг за шагом вытеснит россиян из своего моря, неба и своей территории.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.



Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.



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