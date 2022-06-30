Сервис Maxar опубликовал снимки острова Змеиный после бегства с него россиян 30 июня, 21:10 Снимки острова Змеиный после бегства с него россиян (Фото:Maxar Technologies / Twitter)

Сервис Maxar опубликовал спутниковые снимки острова Змеиный после того, как украинские военнослужащие разгромили на нем оккупантов.

Снимки датированы 30 июня. На них можно увидеть дым от уничтоженной техники и построек в нескольких местах в северной части острова.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

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