«Запросил посадку на борту крейсера Москва». Аллигатор оккупантов упал в море в районе Змеиного — ОК ЮГ

30 июня, 20:59
Оккупанты пытались организовать поисково-спасательную операцию (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Оккупанты пытались организовать поисково-спасательную операцию (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Украинские защитники сбили боевой вертолет оккупантов Ка-52, также известный как Аллигатор, в районе острова Змеиный в среду, 29 июня. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждения и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным командования, оккупанты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но «вертолет запросил посадку на борту Москвы».

https://www.facebook.com/watch/?v=1112389482961073

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что российский вертолет был сбит украинскими силами.

«Еще о Змеебаевке? Хорошо. При освобождении острова, помимо всего прочего „железа“, был уничтожен и вражеский вертолет. Спасибо ВСУ», — написал он в Telegram.

Читайте также:

Кадры атаки по российским оккупантам на острове Змеиный (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter) Минобороны РФ запуталось в версиях того, почему их военные сбежали с острова Змеиный

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Отмечается, что остров Змеиный все еще дымится, на нем происходят взрывы.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/80WqL-VAEUw
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Аллигатор Остров Змеиный

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X