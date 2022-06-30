Минобороны РФ запуталось в версиях того, почему их военные сбежали с острова Змеиный

30 июня, 19:01
Кадры атаки по российским оккупантам на острове Змеиный (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

Кадры атаки по российским оккупантам на острове Змеиный (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

Министерство обороны России публикует противоречащие друг другу оправдания бегству своих военных с острова Змеиный после успешных атак ВСУ.

Сначала в ведомстве страны-агрессора утверждали, что бегство россиян со Змеиного было «жестом доброй воли».

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Позже министерство обороны РФ в своем Telegram-канале репостнуло запись из канала под названием Война с фейками, которая противоречит сама себе. «Фейком» канал называет то, что российские войска покинули остров Змеиный, не выдержав атак ВСУ.

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Дальше авторы поста утверждают, что остров «выполнил свою роль по контролю воздушного пространства», а, «учитывая постоянные атаки ВСУ, на его удержание тратились большие ресурсы». После этого пропагандисты пишут, что «удерживать остров в условиях открытого противостояния сложно» и «принято решение вывезти гарнизон с острова, чтобы избежать потерь».

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Инфографика: скриншот пропагандистського каналу Война з фейками via Сурначева / Twitter
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Остров Змеиный после ударов ВСУ 30 июня (Фото:ОК ЮГ / Facebook) Полный разгром. Как ВСУ освободили остров Змеиный, отправив оккупационный гарнизон вслед за русским военным кораблем

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

Залужный показал видео операции по освобождению острова Змеиный

https://www.youtube.com/embed/kxq2Sy4y22I
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Фейк Министерство обороны РФ Российская пропаганда Война России против Украины Остров Змеиный

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