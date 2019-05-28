Дали мандат на разрушение системы. Топ-8 заявлений Саакашвили о Зеленском Вчера, 19:33 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili via Facebook Саакашвили уверял, что не претендует на какие-либо госдолжности после возвращения Mikheil Saakashvili via Facebook

28 мая президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили. Саакашвили намерен вернуться в Украину уже 29 мая.



НВ приводит топ-8 заявлений Михеила Саакашвили о Владимире Зеленском.



1. 31 марта Саакашвили призвал поддержать кандидатуру Зеленского на президентских выборах. «Владимир Зеленский — следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики — это потрясающий шанс для Украины», — написал он на своей странице в Facebook. Он добавил, что Рух новых сил будет сражаться за победу Зеленского и против фальсификаций.

2. Тезис о том, что Зеленский — марионетка Коломойского придумал израильский специалист по черному пиару Моше Клюгхафт, которого нанял Порошенко. В ближайшие дни он вбросит серию грязных трюков против Зе. Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook 2 апреля. Заведующий отделом главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко назвал это заявление фейком.

3. 21 апреля, комментируя данные экзит-пола, свидетельствующие о победе Владимира Зеленского, Саакашвили заявил, что «это настоящая электоральная революция». По его словам, «это посылает сигнал всему постсоветскому пространству, что все возможно». В то же время, он выразил мнение, что «Владимиру Зеленскому придется туго» в борьбе со старым политическим классом, который готовит реванш. Он также добавил, что очень хочет быть в Киеве и «быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины».

4. 23 апреля Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook перевод своего блога для Fox. news о победе Владимира Зеленского.

«Избиратели дали Зеленскому мандат на разрушение системы, и это будет нелегко. Несмотря на это, я более оптимистичен, чем когда-либо, в отношении будущего Украины. Почему? Потому что основное обещание Зеленского — разрушить отказавшую систему и восстановить ее с нуля — может быть реализовано только аутсайдером. Зеленский склонен к творческому разрушению. … Его программа детализирует конкретные планы по ускорению судебных реформ, обузданию административного коллапса и оптимизации антикоррупционной инфраструктуры. Для этого он собирает команду профессионалов, ориентированных на Запад, и заявил, что он также готов выслушать и мою точку зрения», — говорится, в частности, в этом материале.

5. 24 апреля Саакашвили призвал Владимира Зеленского не идти на уступки президенту России Владимиру Путину и назвал выдачу паспортов жителям ОРДЛО «проверкой Зе на вшивость».

6. 29 апреля Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин через третьих лиц «пытается подступиться к Владимиру Зеленскому», чтобы воспрепятствовать его (Саакашвили — ред.) возвращению в Украину.

7. 6 мая Саакашвили заявил, что не ищет должностей в администрации избранного президента Владимира Зеленского, а его возвращение в политику зависит от решения народа Украины.

«Сейчас главную свою цель я вижу в том, чтобы помогать ему [избранному президенту] в осуществлении тех обещаний, насколько я смогу. Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей в Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать», — сказал он.

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8. 21 мая Саакашвили упомянул о том, что Зеленский «призвал всех, кто хочет строить новую Украину, вернуться в Украину и обещает всем гражданство». Он добавил, что давать гражданство ему не надо, а надо его гражданство восстановить. «А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска от Порошенко получили запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро», — отметил экс-президент Грузии.

Напомним, Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года. 28 мая 2019 года спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил Украинской правде, что оснований воспрепятствовать возвращению Саакашвили нет.

НВ