Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций Сегодня, 03:12 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Саакашвили должен вернуться в Украину 29 мая Mikheil Saakashvili/Facebook

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций.

Об этом сообщает телеканал 112.

«У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности», — заявил Саакашвили.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил Зеленского.

Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.