Саакашвили возвращается: реакция украинских политиков Вчера, 21:31 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Saakashvili Mikheil — Саакашвили Mихаил via Facebook Возвращение гражданства Саакашвили многие украинские политики называют восстановлением справедливости Кадр видео Saakashvili Mikheil — Саакашвили Mихаил via Facebook

Рассказываем, как реагируют на возвращение Саакашвили украинские политики.



Юлия Тимошенко

Глава парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook, что возвращение Саакашвили украинского гражданства — это «восстановление справедливости». Она отметила, что лишение его гражданства было местью со стороны Порошенко и поздравила экс-президента Грузии.

Виктор Медведчук

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За життя Виктор Медведчук в эфире телеканала 112 Украина заявил, что это не главное событие даже сегодняшнего дня.

Медведчук выразил мнение, что отмена указа Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины была правильным шагом, так как указ был незаконным, но добавил, что не признает его «как человека, который претендует на лидерство в политическом мире Украины». Медведчук также выразил сомнение в том, что Саакашвили сможет принять участие в парламентских выборах в Украине из-за того, что гражданство он получил лишь несколько лет назад.

Анатолий Гриценко

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил на своей странице в Facebook, что поддерживает решение о возвращении гражданства Михеилу Саакашвили, так как его отобрали «незаконно и брутально». Он также напомнил, что и сам обещал вернуть Саакашвили гражданство в случае победы на президентских выборах.

Сергей Лещенко

Нардеп Сергей Лещенко в своем канале в Telegram назвал возвращение гражданства Саакашвили «примером настоящего лидерства».

Фото: Скриншот сообщения в канале Сергея Лещенко в Telegram

По его мнению, Зеленский решил «исправить несправедливость, совершенную во времена Порошенко с целью расправы за инакомыслие», зная при этом, что Саакашвили сложный и неконтролируемый человек.

«В ближайшие дни Саакашвили вернется в Украину, и процесс очищения политики от коррупционных схем и саботажа эпохи Порошенко заиграет новыми красками», — добавил нардеп.

Антон Геращенко

Нардеп от партии Народный фронт Антон Геращенко на своей странице в Facebook предположил, что после возвращения в Украину Саакашвили сначала «подвергнет беспощадной критике» Петра Порошенко и сделает все, чтобы снизить его рейтинг на парламентских выборах.

«А затем отплатит действующему президенту той же монетой, что и предыдущему, за все добро, что тот сделает для него», — уверен Геращенко.

Он также позитивно оценил то, что Зеленский не боится критики в свой адрес со стороны Саакашвили и выразил уверенность, что такая критика его ожидает.

«Будет ли Михаил назначен на высокие государственные должности снова? Время и рейтинг президента — покажут…», — добавил нардеп.

Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире 112 Украина назвал возвращение гражданства Саакашвили «моментом справедливости и моментом достоинства».

Кравчук обратил внимание на то, что Порошенко быстро предоставил экс-президенту Грузии украинское гражданство и быстро его отобрал.

«Я убежден, что в этом предоставлении и лишении совершенно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко», — подчеркнул он.

Кравчук считает, что Порошенко рассчитывал, что Саакашвили будет способствовать росту его рейтинга, но ему не понравились амбиции экс-президента Грузии.

По мнению первого президента Украины, вернув гражданство Саакашвили, Зеленский восстановил справедливость. Он также выразил мнение, что Саакашвили может принести пользу Украине.

«Тут есть один момент, президент всегда должен работать на своей земле, на своей родине. Когда он переселяется в другую страну, то он является эмигрантом, хочет он этого или нет. Поэтому я не думаю, что в Украине президент Саакашвили может претендовать на высокую или высшую должность», — добавил Кравчук.

НВ