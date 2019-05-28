Саакашвили анонсировал возвращение в Украину 29 мая Вчера, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Прибытие запланировано в Международном аэропорту Борисполь. Mikheil Saakashvili/Facebook

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину в среду, 29 мая.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс № 753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15», — написал он в Facebook.

В комментарии РБК он отметил, что очень соскучился по Украине и по Киеву.

Саакашвили назвал решение президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве «смелым решением молодого поколения». При этом он опроверг сообщения о переговорах с командой Зеленского по поводу возвращения украинского гражданства.

Политик добавил, что поддерживает Зеленского и его команду и пообещал помогать президенту «всем, чем сможет».

Комментируя дальнейшие планы в Украине, Саакашвили отметил, что будет продолжать «борьбу против коррупции, олигархата и несправедливости».

При этом он подчеркнул, что у него нет пока конкретных планов относительно участия в выборах в Верховную Раду. Он предположил, что на досрочных выборах абсолютное большинство наберет партия президента Владимира Зеленского Слуга народа.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.