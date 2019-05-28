Саакашвили возвращается. Эксперты и политики спрогнозировали дальнейшие шаги деятеля в Украине
Президент Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему главе Одесской областной государственной администрации Саакашвили.
Для этого он внес соответствующие изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко.
Документ опубликован на сайте главы государства. Своим указом Зеленский также разрешил предоставлять гражданство Украины лицам, имеющим государственный интерес для страны.
Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. А уже через два года президент Петр Порошенко лишил его украинского паспорта. По официальной версии, Саакашвили нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указал в заявлении недостоверную информацию. Впоследствии политика выдворили за пределы страны.
Въезд в Украину
Оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины больше нет. Об этом в комментарии Радио НВ сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.
Он напомнил, что Саакашвили запретили пересекать границу с Украиной, «как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы», а сейчас эти обстоятельства исчезли.
«Пограничники действуют исключительно в рамках закона и предоставленных полномочий. Сейчас, когда гражданство Саакашвили подтверждено указом президента, то согласно Конституции, гражданину Украины не может быть ограничен во въезде на территорию Украины. Поэтому у пограничников нет оснований, чтобы отказать ему в праве пересечения государственной границы», – отметил Слободян.
Восстановили справедливость
Таким образом Владимир Зеленский восстановил справедливость. Так во время брифинга прокомментировал указ президента секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
По его словам, то, что произошло с Саакашвили, – плохой пример того, как страна может обращаться со своими гражданами.
«Сейчас важно одно – что был нарушен закон. Поэтому эта справедливость была восстановлена, а в дальнейшем это не вопрос, каковы планы Владимира Зеленского. Он просто восстановил справедливость, он восстановил верховенство права в Украине именно в этом вопросе», – отметил Данилюк.
Человек уникального опыта
Возвращение гражданства Саакашвили одобрили некоторые политики. Среди них, Анатолий Гриценко, и мэр Львова Андрей Садовый. В комментарии Радио НВ Садовый отметил: у Саакашвили есть мощные международные контакты, и он много сделал для Грузии во времена своего президентства.
Поэтому его знания и умения можно удачно использовать в интересах Украины.
«Если ты уже являешься украинцем, тебя никто не может лишить твоего гражданства. Поэтому я очень рад, что президент Зеленский это сделал. Это является правильным шагом. Трудно спрогнозировать следующие шаги Саакашвили, но я убежден, что его опыт однозначно нужно задействовать и использовать для интересов нашей страны. Он имеет опыт работы в стрессовых ситуациях, и он готов работать, что самое интересное. Он человек уникального опыта, который нам сегодня очень нужен для того, чтобы делать качественные изменения в Украине», – отметил Садовый.
Выборы в Раду
Саакашвили даже после возвращения гражданства не сможет баллотироваться в народные депутаты. Причина – у него недостаточный срок проживания в Украине после того, как его лишили гражданства. Об этом Радио НВ сообщил народный депутат Виталий Куприй, который в свое время создал межфракционное депутатское объединение За Зеленского.
В то же время Куприй не исключил, что Саакашвили попытается продвигать свою партию в парламент.
«Относительно баллотирования господина Саакашвили, я думаю, он не сможет это сделать, потому что есть ценз по пятилетнему сроку проживания в Украине, который надо выдержать. У него этого нет. Есть вероятность, [что он присоединится к команде президента], есть вероятность, что он будет продвигать своих сторонников для того, чтобы получить депутатские мандаты. Различные могут быть ситуации. Но в любом случае, я считаю, что это положительно для Украины», – отметил Куприй.
Деструктивное решение
Возвращение Михеила Саакашвили в Украину – это деструктивное решение нового президента. Так считает заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.
«Я считаю, что господин Саакашвили – это разрушительная сила, и он занимается разрушением. Мне кажется, что в государстве уже нужно что-то строить, а не разрушать. Я имею в виду что: когда он был, я не увидел ничего положительного. Почему мы должны его вернуть, я не вижу оснований», – отметил Гончаренко.
Ожидаемое решение
Решение о возвращении Саакашвили украинского гражданства президентом Владимиром Зеленским было ожидаемым – об этом было известно еще два дня назад, отметил в комментарии Радио НВ политолог и экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.
Он добавил, что вряд ли Саакашвили присоединится непосредственно к команде Зеленского. Однако однозначно будет играть против его конкурентов.
«Это не тот человек, который может играть где-либо вторую роль. То, что было сделано старым указом, – это идиотизм. Такие вещи делались в Советском Союзе. Когда не нравились люди, их лишали гражданства и выгоняли из страны. Я думаю, что господин Зеленский четко понимал две вещи: первое, что справедливость надо восстановить, а второе, самое главное, он понимает, что господин Саакашвили будет действовать против его оппонентов», – отметил Корчилава.
Саакашвили прибудет в Украину в среду, 29 мая. Как сообщила его помощница, политик прилетит в Борисполь из Варшавы в 17:00. Соратники Саакашвили – представители партии Движение новых сил – будут встречать его в аэропорту.