Саакашвили возвращается. Эксперты и политики спрогнозировали дальнейшие шаги деятеля в Украине Вчера, 20:49 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Михеил Саакашвили Mikheil Saakashvili/Facebook

Президент Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему главе Одесской областной государственной администрации Саакашвили.



Для этого он внес соответствующие изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко.

Документ опубликован на сайте главы государства. Своим указом Зеленский также разрешил предоставлять гражданство Украины лицам, имеющим государственный интерес для страны.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. А уже через два года президент Петр Порошенко лишил его украинского паспорта. По официальной версии, Саакашвили нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указал в заявлении недостоверную информацию. Впоследствии политика выдворили за пределы страны.

Въезд в Украину

Оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины больше нет. Об этом в комментарии Радио НВ сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Сейчас Саакашвили не может быть ограничен во въезде на территорию Украины

Он напомнил, что Саакашвили запретили пересекать границу с Украиной, «как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы», а сейчас эти обстоятельства исчезли.

«Пограничники действуют исключительно в рамках закона и предоставленных полномочий. Сейчас, когда гражданство Саакашвили подтверждено указом президента, то согласно Конституции, гражданину Украины не может быть ограничен во въезде на территорию Украины. Поэтому у пограничников нет оснований, чтобы отказать ему в праве пересечения государственной границы», – отметил Слободян.

Восстановили справедливость

Таким образом Владимир Зеленский восстановил справедливость. Так во время брифинга прокомментировал указ президента секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Зеленский восстановил верховенство права именно в этом вопросе

По его словам, то, что произошло с Саакашвили, – плохой пример того, как страна может обращаться со своими гражданами.

«Сейчас важно одно – что был нарушен закон. Поэтому эта справедливость была восстановлена, а в дальнейшем это не вопрос, каковы планы Владимира Зеленского. Он просто восстановил справедливость, он восстановил верховенство права в Украине именно в этом вопросе», – отметил Данилюк.

Человек уникального опыта

Возвращение гражданства Саакашвили одобрили некоторые политики. Среди них, Анатолий Гриценко, и мэр Львова Андрей Садовый. В комментарии Радио НВ Садовый отметил: у Саакашвили есть мощные международные контакты, и он много сделал для Грузии во времена своего президентства.

Следующие шаги Саакашвили спрогнозировать трудно

Поэтому его знания и умения можно удачно использовать в интересах Украины.

«Если ты уже являешься украинцем, тебя никто не может лишить твоего гражданства. Поэтому я очень рад, что президент Зеленский это сделал. Это является правильным шагом. Трудно спрогнозировать следующие шаги Саакашвили, но я убежден, что его опыт однозначно нужно задействовать и использовать для интересов нашей страны. Он имеет опыт работы в стрессовых ситуациях, и он готов работать, что самое интересное. Он человек уникального опыта, который нам сегодня очень нужен для того, чтобы делать качественные изменения в Украине», – отметил Садовый.

Выборы в Раду

Саакашвили даже после возвращения гражданства не сможет баллотироваться в народные депутаты. Причина – у него недостаточный срок проживания в Украине после того, как его лишили гражданства. Об этом Радио НВ сообщил народный депутат Виталий Куприй, который в свое время создал межфракционное депутатское объединение За Зеленского.

Саакашвили попытается продвигать свою партию в парламент

В то же время Куприй не исключил, что Саакашвили попытается продвигать свою партию в парламент.

«Относительно баллотирования господина Саакашвили, я думаю, он не сможет это сделать, потому что есть ценз по пятилетнему сроку проживания в Украине, который надо выдержать. У него этого нет. Есть вероятность, [что он присоединится к команде президента], есть вероятность, что он будет продвигать своих сторонников для того, чтобы получить депутатские мандаты. Различные могут быть ситуации. Но в любом случае, я считаю, что это положительно для Украины», – отметил Куприй.

Деструктивное решение

Возвращение Михеила Саакашвили в Украину – это деструктивное решение нового президента. Так считает заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Саакашвили –это разрушительная сила

«Я считаю, что господин Саакашвили – это разрушительная сила, и он занимается разрушением. Мне кажется, что в государстве уже нужно что-то строить, а не разрушать. Я имею в виду что: когда он был, я не увидел ничего положительного. Почему мы должны его вернуть, я не вижу оснований», – отметил Гончаренко.

Ожидаемое решение

Решение о возвращении Саакашвили украинского гражданства президентом Владимиром Зеленским было ожидаемым – об этом было известно еще два дня назад, отметил в комментарии Радио НВ политолог и экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

Он добавил, что вряд ли Саакашвили присоединится непосредственно к команде Зеленского. Однако однозначно будет играть против его конкурентов.

Это не тот человек, который может играть где-либо вторую роль

«Это не тот человек, который может играть где-либо вторую роль. То, что было сделано старым указом, – это идиотизм. Такие вещи делались в Советском Союзе. Когда не нравились люди, их лишали гражданства и выгоняли из страны. Я думаю, что господин Зеленский четко понимал две вещи: первое, что справедливость надо восстановить, а второе, самое главное, он понимает, что господин Саакашвили будет действовать против его оппонентов», – отметил Корчилава.

Саакашвили прибудет в Украину в среду, 29 мая. Как сообщила его помощница, политик прилетит в Борисполь из Варшавы в 17:00. Соратники Саакашвили – представители партии Движение новых сил – будут встречать его в аэропорту.