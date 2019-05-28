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В команде Зеленского назвали решение по Саакашвили «восстановлением справедливости»

Вчера, 19:07
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В команде Зеленского назвали решение по Саакашвили «восстановлением справедливости» - фото

Mikheil Saakashvili/Facebook

Михеилу Саакашвили вернули украинское гражданство

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что возвращение гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили является «восстановлением справедливости».

По его словам, президент Владимир Зеленский своим указом «просто восстановил справедливость и верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе», передает агентство Интерфакс-Украина.

«Был нарушен закон, и то, как поступили с Михеилом — это точно не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена», — сказал Данилюк.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.

Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Теги:   Михеил Саакашвили Владимир Зеленский Александр Данилюк СНБО

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