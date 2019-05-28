В команде Зеленского назвали решение по Саакашвили «восстановлением справедливости»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что возвращение гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили является «восстановлением справедливости».
По его словам, президент Владимир Зеленский своим указом «просто восстановил справедливость и верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе», передает агентство Интерфакс-Украина.
«Был нарушен закон, и то, как поступили с Михеилом — это точно не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена», — сказал Данилюк.
Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.
Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.