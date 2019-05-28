Саакашвили заявил о готовности консультировать команду Зеленского Вчера, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Саакашвили прибудет в Украину в среду, 29 мая Mikheil Saakashvili/Facebook

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не ждет назначений для себя в Украине, но готов консультировать команду президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ТСН.

«Не жду должностей и назначений для себя, и планов таких нет. Если смогу быть полезным, готов работать на них (новую власть) круглосуточно. Но думаю, что надо пропустить новых людей, потому что сейчас идет полное обновление политического класса. Если пригодится наш опыт удач и неудач, хотя в Украине у нас были в основном неудачи, то я готов делиться, чтобы у них (новых политиков) не было неудач», — сказал он.

По словам Саакашвили, он писал письмо Зеленскому, но переговоров по поводу своего возвращения не вел.

«Я писал официальное письмо, но не афишировал его. Это его (Зеленского) инициатива и решение. Хотя здесь вопрос не политического курса, а восстановление справедливости», — отметил он.

Саакашвили отметил, что он очень рад возвращению в Украину.

«Хоть я не родился в Украине, но я учился на Украине, служил в вооруженных силах на территории Украины два года, дважды сидел в Украине за свои политические взгляды, работал в Украине и боролся за нее, и моя семья имеет небольшой дом в Украине, поэтому Украина мне не чужая и я возвращаюсь домой. Все мои вещи до сих пор в Киеве, потому что когда меня выбрасывали, я ничего не успел забрать. Я люблю путешествовать, но не люблю скитаться по миру, поэтому очень рад возвращению, и благодарен Зеленскому», — сказал политик.

Бывший президент Грузии отметил, что в Украине будет заниматься бытовыми вещами: встретится с друзьями и знакомыми, посмотрит, что случилось с его участком земли, пойдет на новый стеклянный мост в Киеве, поедет в Одессу и другие города.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

