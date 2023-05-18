Подозреваемый в коррупции экс-глава Верховного суда Князев назвал дело против него «местью за определенные действия» 18 мая, 14:36 Всеволод Князев и его адвокат на заседании Высшего совета правосудия, где выдали разрешение на его арест (Фото:sud.ua)

Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, которого подозревают в получении рекордной взятки в 2,7 млн долларов, назвал дело в отношении него «местью за определенные действия».

Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, который выдал разрешение на арест судьи, пишет Укринформ.

«Я считаю дело местью за определенные свои действия, о которых известно членам Высшего совета правосудия. Считаю, что дело заказали», — сказал он.

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Князев заявил, что НАБУ использовали для выполнения «заказа» с «определенной политической целью».

Экс-глава Верховного суда также ответил на вопрос о деньгах, которые нашли в его кабинете.

Князев утверждает, что в его сейфе хранилась определенная сумма личных средств. Он заявил, что о происхождении других сумм не знает, так как доступ к кабинету главы Верховного Суда якобы имеет широкий круг лиц.

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.