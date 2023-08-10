«Депутаты разбежались, как мыши». Почему Арахамия за неделю изменил мнение об отдыхе Торохтия в Болгарии — политолог 10 августа, 16:01 Богдана Торохтия исключили из фракции Слуги народа 10 августа (Фото:bihus.info)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV объяснил, почему глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия за неделю изменил мнение об отдыхе нардепа Богдана Торохтия в Болгарии.

«Скажем так, количество депутатов, которые где-то отдыхали, растет. И это уже такая дюжина депутатов. … Я думаю, что история здесь в общественном резонансе, который начал нарастать. И население все же не согласилось с тем, что и как раз таки Мальдивы, и как раз таки Болгария, и Барселона, кстати, и многие другие города, это история о том, что порядка нет во фракции, в партии, о том, что депутаты разбежались, как мыши. Каждый занимается отдыхом, и войной они явно не живут. Ну и самое главное, что за этим всем еще и скрывается — как раз таки коррупция. За этим всем скрывается незаконное обогащение. За этим всем скрывается неуплата налогов. За этим всем скрывается незаконный выезд за границу и много-много других вещей», — сказал Давыдюк в эфире Radio NV.

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По словам политолога, это искажает положительный образ Украины в глазах западных политиков и западного электората.

«Это люди, которые делают так, чтобы из-за их отдыха, чтобы эти задницы загорали на пляжах, то военные недополучают оружие. Люди в окопах недополучают снаряды, винтовки, бронемашины, танки и многое другое. Потому что, извините меня, кто-то захотел позагорать. И это, опять же, сейчас Слуга народа под прицелом, но есть ли такие люди в Кабмине? Есть! Есть ли такие в прокуратуре? Есть! Есть ли такие в других фракциях? Есть!» — подчеркнул он.

Журналисты Bihus.info сообщали, что жена Торохтия Алина Левченко в августе 2022 года купила квартиру и помещение в курортном городе Несебр в Болгарии. В октябре того же года у нее появилась квартира в ЖК Новопечерская башня в Киеве, в марте — паркоместо там же.



По информации расследователей, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023-го Торохтий восемь раз выезжал из Украины и ни разу ничего не писал о пребывании за границей в соцсетях.

Всего после полномасштабного вторжения РФ нардеп находился за пределами Украины более 90 дней — это примерно три месячных отпуска за полтора года.

Благодаря публикациям его жены в Instagram журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Болгарию, Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ.

В комментарии журналистам депутат подтвердил, что выезжал за границу, но «по семейным делам» — к детям и жене.

В другом расследовании Bihus.Info речь шла о том, что после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три машины, и все они покупались на имя его жены Алины Левченко.

В интервью РБК-Украина, опубликованном в четверг, 3 августа, Арахамию спросили, почему за поездку на Мальдивские острова Аристов мгновенно потерял мандат, а Торохтий, который отдыхал в Болгарии во время военного положения, избежал наказания.

«Тогда ему (Торохтию — ред.) был выписан отпуск, в то время еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо вдаваться в детали, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал», — ответил Арахамия.

По его словам, в ситуации виноват не Торохтий, а его жена, которая не является членом фракции. Арахамия считает, что Торохтий все равно понесет политическую ответственность, если захочет еще раз баллотироваться куда-либо.



8 августа Арахамия заявил, что инициирует исключение из фракции Торохтия. 10 августа он объявил, что все юридические процедуры исключения Торохтия из фракции завершены.