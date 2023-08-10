«Жить по-новому». Гунько и Торохтия исключили из фракции Слуга народа — Арахамия 10 августа, 14:26 Верховная Рада (Фото:NV)

В четверг, 10 августа, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что завершены все юридические процедуры по исключению Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции.

«Завершили все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции», — написал он в Telegram.

По словам Арахамии, политическое решение было принято сразу, а юридические вопросы «требовали определенного времени».

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«Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет», — сказал он.

Арахамия призвал другие фракции «жить по-новому» и «очищаться от негодяев, которым не место в политике».

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия во вторник, 8 августа, заявил, что инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия, который отдыхал в Болгарии во время военного положения.

Журналисты Bihus.info сообщали, что жена нардепа Богдана Торохтия Алина Левченко в августе 2022 года купила квартиру и помещение в курортном городе Несебр в Болгарии. Также в октябре 2022 года у нее появилась квартира в ЖК Новопечерская башня в Киеве, в марте — паркоместо там же.



По информации расследователей, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023-го Торохтий восемь раз выезжал из Украины и ни разу ничего не писал о пребывании за границей в соцсетях.

Всего после полномасштабного вторжения РФ парламентарий находился за пределами Украины более 90 дней — это примерно три месячных отпуска за полтора года. Благодаря публикациям его супруги в Instagram журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Болгарию, Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ. В комментарии журналистам депутат подтвердил, что выезжал за границу, но «по семейным делам» — к детям и жене.

В другом расследовании Bihus.Info шла речь о том, после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три авто, и все они покупались на имя его супруги Алины Левченко.

8 августа НАБУ и САП разоблачили нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько и двух его сообщников, которые получили первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от предпринимателя за якобы «передачу в аренду государственных земель».



По данным СБУ, за взятку нардеп обещал бизнесмену обеспечить передачу для обработки государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.