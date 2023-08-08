Арахамия сделал заявление после сообщений о разоблачении «слуги народа» Гунько на взятке 8 августа, 17:39 Анатолий Гунько (Фото:Анатолій Гунько/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал заявление после сообщений СМИ о задержании нардепа от Слуги Народа Анатолия Гунько во время получения взятки.

«В 2019 году все знали, что мы идем поменять страну. Мы предупреждали об этом всех, кто хотел быть народным депутатом. Мы говорили, что так, как было раньше, уже не будет. Депутат должен ходить на работу, сам за себя голосовать и бояться закона так же, как и каждый живущий в этой стране», — пишет он в Telegram.

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Арахамия добавил, что Киев не будет никого прикрывать и «никому не даст спрятаться в Феофании в клетчатом покрывале».

Он также пишет, что наступили перемены, за которые Украина когда-то проголосовала и это касается всех фракций.

«Мы создали институты, борющиеся с коррупцией. Возможно, не так, как в развитых демократиях, но точно лучше, чем за все годы Независимости. Мы не будем покрывать никого, кто шел с нами и не понял, что мы не шутим», — сказал он.

Арахамия также подчеркнул, что антикоррупционные органы не смотрят на названия партий.

Ранее СБУ сообщила, что разоблачила «на горячем» нардепа, который за 85 тысяч долларов «продавал» землю Национальной академии аграрных наук. Ведомство не назвало имя депутата, но по данным СМИ, речь идет о нардепе от Слуги народа Анатолия Гунько.

Гунько победил на довыборах в Верховную Раду в 2020 году в округе № 208. Его поддержали почти 33% избирателей (21 245 человек).

Его главным конкурентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который получил 31,78% голосов в этом же округе. Тогда Ляшко заявлял, что у него «украли победу с помощью подкупа и фальсификаций».